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У Хмельницькому передали продуктові набори переселенцям від Фонду Ахметова

У Хмельницькому передали продуктові набори переселенцям від Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав майже 2 тисячі продуктових наборів до Хмельницького. Наразі їх почали отримувати вимушені переселенці з Донеччини. Зокрема й ті, хто раніше жив у Бахмуті.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

У наборах - продукти, що довго зберігаються: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво тощо.

Видача гуманітарної допомоги координується через місцеві хаби територіальних громад.

До кінця червня планується передати понад 30 тисяч наборів для ВПО із Донецької області, які зареєстровані в гуманітарних хабах територіальних громад. Це, зокрема, "З Бахмутом у серці", "Наш Краматорськ", "Гуманітарний хаб Єднання" та інші.

Загалом фонд передав понад 600 тисяч продуктових наборів для жителів 22 областей України.

З 24 лютого 2022 року мешканцям України заплановано передати 800 тисяч наборів із продуктами харчування від фонду.

З 2014 року допомога від фонду бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар".

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ХмельницькийГуманітарна допомога