В Хмельницком передали продуктовые наборы переселенцам от Фонда Ахметова

В наборах - продукты, которые долго хранятся: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.

Выдача гуманитарной помощи координируется через местные хабы территориальных общин.

До конца июня планируется передать более 30 тысяч наборов для ВПЛ из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин. Это, в частности, "С Бахмутом в сердце", "Наш Краматорск", "Гуманитарный хаб Единения" и другие.

Всего фонд передал более 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины.

С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от фонда.

С 2014 помощь от фонда бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер".