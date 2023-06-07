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В Хмельницком передали продуктовые наборы переселенцам от Фонда Ахметова

В Хмельницком передали продуктовые наборы переселенцам от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал почти 2 тысяч продуктовых наборов в Хмельницкий. В настоящее время их начали получать вынужденные переселенцы из Донбасса. В том числе и те, кто раньше жил в Бахмуте.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В наборах - продукты, которые долго хранятся: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.

Выдача гуманитарной помощи координируется через местные хабы территориальных общин.

До конца июня планируется передать более 30 тысяч наборов для ВПЛ из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин. Это, в частности, "С Бахмутом в сердце", "Наш Краматорск", "Гуманитарный хаб Единения" и другие.

Всего фонд передал более 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины.

С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от фонда.

С 2014 помощь от фонда бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер".

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ХмельницкийГуманитарная помощь