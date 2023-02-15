У Хмельницькому 29-річна пацієнтка стоматологічної клініки впала в кому і померла

У Хмельницькому 29-річна жінка перед встановленням брекет-системи вирушила на видалення "зубів мудрості" до стоматологічної клініки, і під час процедури знепритомніла. Пацієнтку госпіталізували до лікарні у стані коми, і через місяць вона померла, так і не прийшовши до свідомості.

Поліція розслідує трагічний випадок

Чоловік померлої Михайло Гладій звернувся до правоохоронців.

У Хмельницькому районному управлінні поліції поінформували, що за цим фактом порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним чи фармацевтичним працівником). Наразі тривають слідчі дії.

Що відомо

Як розповів Михайло, його дружина Оксана 27 грудня 2022-го видаляла три "вісімки" ("зуби мудрості") у стоматолога у приватній клініці, клієнтами якої вони були не перший рік, і залишалися задоволені результатом та обслуговуванням. Процедуру вирішили робити під загальним наркозом.

Михайло Гладій із дружиною Оксаною (фото: vsim.ua)

За кілька годин чоловікові зателефонували з клініки та повідомили про ускладнення з пацієнткою, у якої фіксувалося пригнічення дихання. Прибувши до закладу Михайло побачив дружину без свідомості та без дихання, працювало лише серце. Тільки після цього викликали невідкладну допомогу.

Гладій, який сам є лікарем, дивується, чому медики одразу не зателефонували до "швидкої", а лише після його приїзду до клініки, і бачить у їхніх діях "виразно виражену ятрогенію".

"Це означає, що лікар не допоміг, а нашкодив. Це їхній непрофесіоналізм і неправильно надана медична допомога", - сказав він.

Жінку було госпіталізовано до обласного серцево-судинного центру, де її підключили до апарату штучної вентиляції. Лікарі діагностували кому III ступеня, яка вважається найглибшою.

За період у комі в Оксани не було жодних рефлексів. Медики заявили про смерть мозку. 2 лютого пацієнтка померла.

За словами Михайла, раніше дружина не мала жодних захворювань, і вона не скаржилася на погане самопочуття. Він вважає, що причиною коми могло стати передозування препаратом при наркозі, можливе також западання язика, через що виникли ускладнення з диханням. Чоловік переконаний, що потрібно було оперативно викликати "швидку" та відвезти Оксану до медустанови, проте це не було зроблено.

Оксана Гладій (фото: vsim.ua)

Що кажуть у клініці

Трагічний випадок прокоментував журналістам власник стоматологічної клініки, де лікувала зуби 29-річна пацієнтка, і зазначив, що вони очікують на результати розслідування, і зараз "неможливо оперувати будь-якими діагнозами або медичними ухвалами, поки немає кінцевих висновків судово-медичних експертів".

Також у клініці називають дії своїх співробітників по наданню допомоги "висококваліфікованими і якісними настільки, що навіть медична бригада швидкої медичної допомоги виконала виключно "функцію таксі" - ні в чому іншому потреби не було".

У померлої Оксани залишився трирічний син. Жінку поховали в Полтавській області, звідки вона родом.

Михайло Гладій із дружиною Оксаною та сином (фото: vsim.ua)