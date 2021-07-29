ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Виннице после визита к стоматологу мужчина впал в кому и умер

Новина українською →
Винница, Четверг 29 июля 2021 15:43
В Виннице после визита к стоматологу мужчина впал в кому и умер Фото: в Виннице после визита к стоматологу умер мужчина (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В Виннице мужчина умер после посещения стоматологической поликлиники, где ему вырвали больной зуб. Через некоторое время после этого у него сильно ухудшилось состояние, Виктора Олейника госпитализировали, и в свой 52-й день рождения мужчина умер в реанимации.

Об этом 29 июля передает местное издание "33-й канал".

Сообщается, что у жителя Винниці после визита к стоматологу "снесло" всю щеку, и мужчину стали мучить нестерпимые головные боли.

Олейник попал в Винницкую городскую клиническую больницу №1, где его сразу поместили в реанимацию. Пациент впал в кому.

Врачи диагностировали у мужчины менингит.

Несмотря на все усилия медиков, вчера, 28 июля, он умер. Трагедия наступила как раз в день рождения Виктора, на 52-м году жизни.

В настоящее время не известно, станут ли родные умершего подавать в полицию заявление относительно медицинской халатности стоматолога, что привело к смерти человека.

Менингит - это воспаление оболочек головного и спинного мозга бактериального, вирусного или грибкового происхождения. Инфицирование происходит гематогенным, лимфогенным или воздушно-капельным путем. Менингит очень опасен, особенно при задержке с лечением, и может вызывать серьезные осложнения (глухоту, эпилепсию, гидроцефалию и проблемы с умственным развитием у детей), а также возможен летальный исход.

Болезнетворными возбудителями менингита являются вирусы, бактерии, грибки. Предрасполагающими факторами являются наличие (в том числе скрытых) гнойных или воспалительных хронических процессов в пазухах носоглотки или слуховом канале, а также переохлаждение организма.

Ранее сообщалось, что в Броварах при странных обстоятельствах погибла 5-летняя девочка, которую за два дня до трагедии водили к зубному врачу.

Также мы писали о том, что недавно в Мариуполе суд оправдал медика стоматологической клиники, которого обвиняли в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, приведших к смерти ребенка четыре года назад.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винница преступления менингит стоматолог стоматология
LITE
Праздник 29 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Праздник 29 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины