В Виннице после визита к стоматологу мужчина впал в кому и умер

В Виннице мужчина умер после посещения стоматологической поликлиники, где ему вырвали больной зуб. Через некоторое время после этого у него сильно ухудшилось состояние, Виктора Олейника госпитализировали, и в свой 52-й день рождения мужчина умер в реанимации.

Сообщается, что у жителя Винниці после визита к стоматологу "снесло" всю щеку, и мужчину стали мучить нестерпимые головные боли.

Олейник попал в Винницкую городскую клиническую больницу №1, где его сразу поместили в реанимацию. Пациент впал в кому.

Врачи диагностировали у мужчины менингит.

Несмотря на все усилия медиков, вчера, 28 июля, он умер. Трагедия наступила как раз в день рождения Виктора, на 52-м году жизни.

В настоящее время не известно, станут ли родные умершего подавать в полицию заявление относительно медицинской халатности стоматолога, что привело к смерти человека.

Менингит - это воспаление оболочек головного и спинного мозга бактериального, вирусного или грибкового происхождения. Инфицирование происходит гематогенным, лимфогенным или воздушно-капельным путем. Менингит очень опасен, особенно при задержке с лечением, и может вызывать серьезные осложнения (глухоту, эпилепсию, гидроцефалию и проблемы с умственным развитием у детей), а также возможен летальный исход.

Болезнетворными возбудителями менингита являются вирусы, бактерии, грибки. Предрасполагающими факторами являются наличие (в том числе скрытых) гнойных или воспалительных хронических процессов в пазухах носоглотки или слуховом канале, а также переохлаждение организма.