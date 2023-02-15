В Хмельницком 29-летняя пациентка стоматологической клиники впала в кому и умерла

В Хмельницком 29-летняя женщина перед постановкой брекет-системы отправилась на удаление "зубов мудрости" в стоматологическую клинику, и во время процедуры лишилась чувств. Пациентку госпитализировали в больницу в состоянии комы, и через месяц она скончалась, так и не придя в сознание.

Полиция расследует трагический случай

Муж умершей Михаил Гладий обратился к правоохранителям.

В Хмельницком районном управлении полиции проинформировали, что по данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником). Сейчас идут следственные действия.

Что известно

Как рассказал Михаил, его жена Оксана 27 декабря 2022-го удаляла три "восьмерки" ("зубы мудрости") у стоматолога в частной клинике, клиентами которой они были не первый год, и оставались довольны результатом и обслуживанием. Процедуру решили делать под общим наркозом.

Михаил Гладий с женой Оксаной (фото: vsim.ua)

Через несколько часов мужчине позвонили из клиники и сообщили об осложнениях с пациенткой, у которой фиксировалось угнетение дыхания. Прибыв в учреждение Михаил увидел жену без сознания и без дыхания, работало лишь сердце. Только после этого вызвали неотложку.

Гладий, который сам является врачом, удивляется, почему медики сразу не позвонили в "скорую", а только после его приезда в клинику, и видит в их действиях "отчетливо выраженную ятрогению".

"Это значит, что врач не помог, а навредил. Это их непрофессионализм и неправильно оказанная медицинская помощь", - сказал он.

Женщина была госпитализирована в областной сердечно-сосудистый центр, где ее подключили к аппарату искусственной вентиляции. Врачи диагностировали кому III степени, которая считается самой глубокой.

За период в коме у Оксаны отсутствовали все рефлексы. Медики заявили о смерти мозга. 2 февраля пациентка умерла.

По словам Михаила, ранее у жены не было никаких заболеваний, и она не жаловалась на плохое самочувствие. Он полагает, что причиной комы могла стать передозировка препаратом при наркозе, возможно также западание языка, из-за чего возникли осложнения с дыханием. Мужчина убежден, что нужно было оперативно вызвать "скорую" и отвезти Оксану в медучреждение, но это не было сделано.

Оксана Гладий (фото: vsim.ua)

Что говорят в клинике

Трагический случай прокомментировал журналистам владелец стоматологической клиники, где лечила зубы 29-летняя пациентка, и отметил, что они ожидают результатов расследования, и сейчас "невозможно оперировать какими-либо диагнозами или медицинскими определениями, пока нет конечных выводов судебно-медицинских экспертов".

Также в клинике называют действия своих сотрудников по оказанию помощи "высококвалифицированными и качественными настолько, что даже медицинская бригада скорой помощи выполнила исключительно "функцию такси" - ни в чем другом нужды не было".

У умершей Оксаны остался трехлетний сын. Женщину похоронили в Полтавской области, откуда она родом.

Михаил Гладий с женой Оксаной и сыном (фото: vsim.ua)