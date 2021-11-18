В Хмельницком учительница физкультуры издевалась над детьми: ругалась матерными словами и выгоняла с уроков

В Хмельницком осудили учительницу физкультуры, которая систематически совершала буллинг. В частности, она ругалась на детей нецензурными словами и выгоняла с уроков.

Так, в суде о травле учеников этой учительницей рассматривали две хлопоты и во всех ее признали виновной.

Отмечается, что учительница физкультуры школы №7 издевалась над детьми. Буллинг длился с 2019 года.

В первой деле речь идет о том, что женщина занижала ученицы оценки и аргументировала это тем, что она отличница.

Впоследствии эту ученицу учительница выгнала из спортивного зала, кричала и угрожала вызвать полицию. Поэтому ученица категорическая отказывается ходить на уроки физкультуры и находится во встревоженном состоянии, скованная и напряженная.

А у второй делу сообщают о том, что учительница заставляла ученицу бегать и ходить по кругу. Из-за этого девочке стало плохо. Также у ученицы поднялось давление и появилась тахикардия, однако, учительница проигнорировала ее потребность в медицинской помощи.

Кроме того, женщина выгнала девушку с урока и сопроводила свои действия нецензурной лексикой. Школьница испугалась и начала задыхаться.

Пострадавшими оказались ученицы 8 Б класса. В каждом случае учительницу признали виновной и она должна оплатить 850 грн штрафа и 454 грн судебного сбора.