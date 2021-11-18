У Хмельницькому вчителька фізкультури знущалася з дітей: лаялась матюками та виганяла з уроків

У Хмельницькому засудили вчительку фізкультури, яка систематично чинила булінг. Зокрема, вона лаялась на дітей нецензурними словами та виганяла з уроків.

Так, у суді про цькування учнів цією вчителькою розглядали дві справи і у всіх її визнали винною.

Зазначається, що вчителька фізкультури школи №7 знущалася з дітей. Булінг тривав з 2019 року.

У першій справі йдеться про те, що жінка занижувала учениці оцінки та аргументувала це тим, що вона відмінниця.

Згодом цю ученицю вчителька вигнала зі спортивної зали, кричала та погрожувала викликати поліцію.Тому учениця категорична відмовляється ходити на уроки фізкультури та перебуває у стривоженому стані, скута і напружена.

А у другій справі повідомляють про те, що вчителька примушувала ученицю бігати та ходити по колу. Через це дівчинці стало погано. Також в учениці піднявся тиск та з'явилася тахікардія, однак, вчителька проігнорувала її потребу в медичній допомозі.

Окрім того, жінка вигнала дівчину з уроку та супроводила свої дії нецензурною лексикою. Школярка злякалась і почала задихатись.

Постраждалими виявились учениці 8 Б класу. У кожному випадку вчительку визнали винною і вона має сплатити 850 грн штрафу і 454 грн судового збору.