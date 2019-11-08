Под Хмельницком ребенок умер сразу после укола: названа причина

Четырехлетний ребенок скончался от укола еще до того, как медсестра достала иглу из его тела. Как сообщается, инъекция представляла собой укол витаминов. Трагический инцидент, повлекший смерть ребенка, произошел в Виньковецкой районной больнице Хмельницкой области. Мама привела в больницу мальчика, потому что он жаловался на незначительные боли в животе, передают "Факты".

Как сообщается, мальчик сдал ряд анализов, но врачи не обнаружили ничего критического. В качестве профилактических мер ребенку решили вколоть препарат для улучшения защитных сил организма – инъекцию витаминов. По словам матери, он умер через несколько секунд после укола – медсестра не успела шприц извлечь. Мальчика реанимировали почти 40 минут, но безрезультатно.

Врач-неонатолог Владимир Галанзовский, который назначил смертоносный укол, прокомментировал ситуацию.

"Этот коэнзим композитум – это препарат такой, набор витаминов и минералов. Он идет при ацетономическом синдроме", - сказал врач.

По данным судмедэкспертизы причиной смерти является острое воспаление бронхов. Медики предположили, что это может быть вирус, потому что неделю назад погибла 22-летняя соседка семьи мальчика по этой же причине. Родственники возмущены тем, что врачи пытаются связать эти две ужасные смерти, и считают, что так пытаются оправдать свою некомпетентность.

Была также назвала и другая версия причин смерти ребенка и девушки – оба отравились химикатами, которыми аграрии окропляют свои угодья.

По факту смерти четырехлетнего мальчика открыли уголовное производство. Пока никого не подозревают – ждут результатов экспертиз.

В Хмельницкой области ребенок умер сразу после укола (видео: youtube.com)

Напомним, что ранее горе-мать уронила телефон на младенца: в Харькове умер ребенок после четырех месяцев в коме.