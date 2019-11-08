Під Хмельницьким дитина померла відразу після уколу: названа причина

Чотирирічна дитина померла від уколу ще до того, як медсестра витягла голку з її тіла. Як повідомляється, ін'єкція являла собою укол вітамінів. Трагічний інцидент, що спричинив смерть дитини, стався в Віньковецькій районної лікарні Хмельницької області. Мама привела в лікарню хлопчика, тому що він скаржився на незначні болі в животі, передають "Факти".

Як повідомляється, хлопчик здав ряд аналізів, але лікарі не виявили нічого критичного. У якості профілактичних заходів дитині вирішили вколоти препарат для поліпшення захисних сил організму – ін'єкцію вітамінів. За словами матері, хлопчик помер через кілька секунд після уколу – медсестра не встигла шприц витягти. Хлопчика реанімували майже 40 хвилин, але безрезультатно.

Лікар-неонатолог Володимир Галанзовский, який призначив смертоносний укол, прокоментував ситуацію.

"Цей коензим композитум – це такий препарат, набір вітамінів і мінералів. Він йде при ацетономічному синдромі", - сказав лікар.

За даними судмедекспертизи, причиною смерті є гостре запалення бронхів. Медики припустили, що це може бути вірус, тому що тиждень тому загинула 22-річна сусідка родини хлопчика з цієї ж причини. Родичі обурені тим, що лікарі намагаються пов'язати ці дві жахливі смерті, і вважають, що так намагаються виправдати свою некомпетентність.

Була також назвала й інша версія причин смерті дитини і дівчини – обидва отруїлися хімікатами, якими аграрії окроплюють свої угіддя.

За фактом смерті чотирирічного хлопчика відкрили кримінальне провадження. Поки нікого не підозрюють – чекають результатів експертиз.

Хмельницької області дитина померла відразу після уколу (відео: youtube.com)

Нагадаємо, що раніше горе-мати впустила телефон на немовля: у Харкові померла дитина після чотирьох місяців у комі.