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В Хмельницком девушка станцевала на мемориале Небесной Сотни: "я так выражаю уважение" (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Хмельницком девушка станцевала на памятнике Героям Небесной Сотни. Она сидела и кружила на монументе.

Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале Хмельницкий LIVE.

Так, событие произошло 11 июля. Девушку заметили очевидцы, и сделали замечание.

По словам автора видео, девушка попросила, чтобы ее не трогали и ушли. Кроме того, она утверждала, что таким образом выражает Героям уважение.

В комментариях пользователи отреагировали на ситуацию.

  • Я думаю, что скорее всего она просто не понимала что делает. Возможно была под алкоголем;
  • Был бы кто - то из ее родственников одним из погибших - вряд ли вела бы себя так;
  • "Не поняла что делает" - это не оправдание;
  • Я думаю, что здесь и так все понятно, видимо, она на могиле своих родителей - дедов - бабушек не так выражала свое уважение. А так та голова не знает, что делает, или не знает, как привлечь к себе внимание. Недостаток воспитания;
  • Какой ужас. Показывает свое воспитание.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье бабушка в троллейбусе устроила драку.

Также в Одессе полуобнаженная пара ехала в маршрутке. Пассажиры начали возмущаться.

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