В Хмельницком девушка станцевала на мемориале Небесной Сотни: "я так выражаю уважение" (видео)

В Хмельницком девушка станцевала на памятнике Героям Небесной Сотни. Она сидела и кружила на монументе.
Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале Хмельницкий LIVE.
Так, событие произошло 11 июля. Девушку заметили очевидцы, и сделали замечание.
По словам автора видео, девушка попросила, чтобы ее не трогали и ушли. Кроме того, она утверждала, что таким образом выражает Героям уважение.
В комментариях пользователи отреагировали на ситуацию.
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