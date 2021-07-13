У Хмельницькому дівчина станцювала на меморіалі Небесної Сотні: "я так висловлюю повагу" (відео)

У Хмельницькому дівчина станцювала на пам'ятнику Героям Небесної Сотні. Вона сиділа та кружляла на монументі.
Відео інциденту опубліковано у Telegram-каналі Хмельницький LIVE.
Так, подія сталася 11 липня. Дівчину помітили очевидці та зробили зауваження.
За словами автора відео, дівчина попросила, щоб її не чіпали та відійшли. Окрім того, вона стверджувала, що таким чином висловлює Героям повагу.
У коментарях користувачі відреагували на ситуацію.
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