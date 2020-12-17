Под Хмельницким свекровь выставила на улицу невестку с пятью детьми

Под Хмельницким разыгралась семейная драма (коллаж РБК-Украина)

В Хмельницкой области разыгралась настоящая семейная драма. Свекровь выгнала на улицу невестку с родными внуками после смерти своего сына. Сама женщина после утраты начала злоупотреблять алкоголем. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Ирина, которую выгнала собственная свекровь, сама сирота и жилья у нее нет. Она дважды была замужем, первый муж очень пил, а за второго вышла ради жилья. Сейчас у нее пять детей. Двое - от первого мужа, трое - от второго. Ее супруги умерли от злоупотребления спиртным, а сама Ирина категорически не пьет. Пообещала себе не смотреть на алкоголь еще в интернате.

Дети женщины рассказывают, что бабушка, которая их выгнала, каждый день пила, даже их игрушки меняла на спиртное. В доме где они жили - 5 комнат. Но свекровь Ирины выгнала их оттуда.

По словам соседей, Ирина с детьми со свекровью жили очень тяжело. Сожитель свекрови говорит, мол, никто их не выгонял, они сами ушли.

С помощью волонтеров в селе собрали деньги на дом многодетной семье. И сейчас и мама и дети радуются, что у них есть жилье, где они сами себе хозяева.

Свекровь выгнала из дому многодетную невестку

Как мы ранее писали, в Харьковской области ссора между свекровью и невесткой закончилась расправой.