Хмара хмарою: що робити, якщо у партнера поганий настрій

Що робити для покращення настрою партнера

Підтримка партнера в поганому настрої може набувати різних форм. Це може варіюватися від обіймів і надання простору, до розмови з партнером про те, що трапилося.

Ось кілька стратегій, які допоможуть вам підтримати партнера, коли у нього поганий настрій.

Слухайте та співпереживайте, якщо людина хоче говорити

Запитайте свого партнера, чи хоче він поговорити про те, що його турбує. Якщо він погодиться, ви можете запропонувати вислухати і дати йому змогу виговоритися.

Приділіть їм всю свою увагу і покажіть, що вам не байдуже до їхніх почуттів. Дослідження показують, що схвалення почуттів людини може допомогти їй зняти негативні емоції та покращити настрій.

Дайте їм простір, якщо вони не хочуть говорити

З іншого боку, ваш партнер може не хотіти говорити про це, вважаючи за краще мовчати. Хоча з цим може бути важче впоратися, тому що ви хочете знати, що відбувається, аби виправити ситуацію, важливо поважати їхні потреби.

Адже мета полягає в тому, щоб підтримати партнера так, як він цього потребує, навіть якщо це означає зробити крок назад і дозволити йому обробити ситуацію самостійно.

Спробуйте підбадьорити

Хоча надмір фальшивої радості іноді може дратувати, вдумливий або милий жест може бути корисним.

Наприклад, ви можете приготувати партнеру чашку чаю, набрати пінну ванну, зробити масаж спини або здивувати печивом з улюбленої пекарні. Часто маленькі речі мають велике значення.

Відверніть їхню увагу від поганих думок

Якщо їхній настрій здається легшим, запропонуйте веселе заняття, яке вам обом подобається, наприклад, перегляд фільму, настільну гру або прогулянку. Відволікання від того, що турбує партнера, може допомогти підняти його настрій.

Пропонуйте свою підтримку в тому, що турбує партнера

Запитайте свого партнера, чи можете ви допомогти йому з його проблемою. Наприклад, якщо він роздратований тим, що пральна машина вирішила влаштувати істерику посеред циклу прання, запропонуйте разом розібратися з переповненим кошиком для білизни.

Або, якщо партнер мав важкий день, запропонуйте приготувати улюблену страву або по черзі помити посуд.

Що не варто робити, щоб не погіршити настрій

Не менш важливим є те, чого не варто робити, коли у вашого партнера поганий настрій.

Не сприймайте це особисто

Пам'ятайте, що на настрій вашого партнера може впливати багато факторів, і він не обов'язково є відображенням вас або ваших стосунків з ним. Якщо тільки ви не сваритеся, що зовсім інше.

Поганий настрій може з'явитися будь-де - важкий день, несподівана гикавка, недосипання або набридливий колега. Важливо провести межу між емоційним станом партнера і собою - це означає не брати на себе відповідальність за його щастя або поганий настрій.

Не кваптеся все виправити

Коли ми чуємо, що щось не так, наш перший інстинкт - спробувати допомогти, пропонуючи будь-які рішення, які ми можемо придумати. Однак це часто буває протилежним до того, щоб допоможе іншій людині.

Перехід у режим "виправити" захищає нас від почуття безпорадності і дає нам відчуття, що ми контролюємо ситуацію.

Проте це може здаватися знеціненням для іншої людини, яка, можливо, хотіла б бути почутою і схваленою, а не змушеною мовчати через швидке рішення.

Не реагуйте негативно

Хоча бути поруч зі сварливим партнером не дуже приємно, важливо бути терплячим і розуміти його настрій. Не реагуйте негативно на поганий настрій, адже це лише підливає масла у вогонь і призводить до сварки.

Замість цього зберігайте спокій і дайте їм час і простір, необхідні для того, щоб розібратися в ситуації.

Дослідження показують, що люди, які відчувають стрес, заспокоюються, коли їхні партнери висловлюють спокій, надію та підтримку, а не занепокоєння чи негатив.

Не применшуйте і не відмахуйтеся від почуттів партнера

Якщо ви намагаєтеся заспокоїти свого партнера в тому, що його турбує, не робіть цього, применшуючи або відмахуючись від його почуттів.

Навіть якщо ви маєте добрі наміри і намагаєтесь заспокоїти партнера, він може бути дуже розчарований, коли його проблеми ігноруються.

Замість цього, вислухайте їх і підтримайте їхню позицію, показавши, що їхні проблеми важливі для вас.

Не робіть ситуацію навколо себе

Не забирайте увагу в ситуації на себе. Зосередьтеся на почуттях і потребах вашого партнера, замість того, щоб відчувати себе знехтуваним чи відкинутим.

Стосунки - це взаємовигідна взаїмодія, і це може бути ситуація, коли ви даєте більше, ніж берете, і це нормально! Як тільки настрій вашого партнера покращиться, він буде вдячний вам за терпіння і розуміння.