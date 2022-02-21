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"Хлопцы, это не ваша война": мужчинам из "ДНР" назвали единственный способ выжить

Автор: Людмила Жукова

В Донецке объявили так называемую мобилизацию для мужчин. Но есть способ ее избежать.

Его предложил на Facebook волонтер Тим Златкин.

Его идея состоит в том, что дончане могут легко вернуться на подконтрольную Украине территорию.

"Что всех мужиков сейчас в "ДНР" загребли в военкоматы, записывают в ополченцы и выдают им оружие - великий плюс, я считаю!" - написал он.

"Они могут в легкую свалить на нашу территорию, сдаться в плен и им за это ни фига не будет!" - предложил им решение волонтер.

По его словам, "ведь по сути они еще не воевали и вынуждены оказаться с калашматом в окопе".

"Пацаны, если вы не хотите воевать с Украиной и не имеете возможности покинуть территорию "ДНР/ЛНР", но вас заставили взять в руки оружие – тикайте к нам! Ваши семьи также могут из россии выехать потом или сейчас в Украину", - сообщил Тим Златкин.

"Хлопцы, это не ваша война! Ищите способы избежать боевых столкновений и выжить", - обратился к мужчинам из Донецкой области волонтер.

Он отметил, что людям гарантировано честное разбирательство в рамках закона, если они не совершали тяжких преступлений либо военных против Украины.

В "ЛНР" призывают старше 55 лет

Кстати, жителей "ЛНР" такое предложение тоже касается. Там вообще объявили о мобилизации мужчин, которые старше 55 лет.

Как мы писали ранее, Маша Ефросинина высказалась об украинском языке и рассказала, собирается ли бежать из Киева.

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ДНР