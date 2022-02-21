"Хлопці, це не ваша війна": чоловікам з "ДНР" назвали єдиний спосіб вижити

У Донецьку оголосили так звану мобілізацію для чоловіків. Але є спосіб її уникнути.
Його запропонував на Facebook волонтер Тім Златкін.
Його ідея полягає в тому, що донеччани можуть легко повернутися на підконтрольну Україні територію.
"Що всіх мужиків зараз в "ДНР" загребли у військкомати, записують в ополченці і видають їм зброю - великий плюс, я вважаю!" - написав він.
"Вони можуть в легку звалити на нашу територію, здатися в полон і їм за це ні фіга не буде!" - запропонував їм рішення волонтер.
За його словами, "адже по суті вони ще не воювали і змушені опинитися з калашматом в окопі".
"Пацани, якщо ви не хочете воювати з Україною і не маєте можливості покинути територію "ДНР/ЛНР", але вас змусили взяти в руки зброю – тікайте до нас! Ваші сім'ї також можуть з Росії виїхати потім або зараз в Україну", - повідомив Тім Златкін.
"Хлопці, це не ваша війна! Шукайте способи уникнути бойових зіткнень і вижити", - звернувся до чоловіків з Донецької області волонтер.
Він зазначив, що людям гарантовано чесний розгляд в рамках закону, якщо вони не скоювали тяжких злочинів або військових проти України.
До речі, жителів "ЛНР" така пропозиція теж стосується. Там взагалі оголосили про мобілізацію чоловіків, які старше 55 років.
Як ми писали раніше, Маша Єфросиніна висловилася про українську мову і розповіла, чи збирається тікати з Києва.