ru ua
Пн, 21 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Хлопцы, это не ваша война": мужчинам из "ДНР" назвали единственный способ выжить

Новина українською →
Понедельник 21 февраля 2022 14:25
"Хлопцы, это не ваша война": мужчинам из "ДНР" назвали единственный способ выжить Донецким мужчинам назвали способ выжить в войне (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Донецке объявили так называемую мобилизацию для мужчин. Но есть способ ее избежать.

Его предложил на Facebook волонтер Тим Златкин.

Его идея состоит в том, что дончане могут легко вернуться на подконтрольную Украине территорию.

"Что всех мужиков сейчас в "ДНР" загребли в военкоматы, записывают в ополченцы и выдают им оружие - великий плюс, я считаю!" - написал он.

"Они могут в легкую свалить на нашу территорию, сдаться в плен и им за это ни фига не будет!" - предложил им решение волонтер.

По его словам, "ведь по сути они еще не воевали и вынуждены оказаться с калашматом в окопе".

"Пацаны, если вы не хотите воевать с Украиной и не имеете возможности покинуть территорию "ДНР/ЛНР", но вас заставили взять в руки оружие – тикайте к нам! Ваши семьи также могут из россии выехать потом или сейчас в Украину", - сообщил Тим Златкин.

"Хлопцы, это не ваша война! Ищите способы избежать боевых столкновений и выжить", - обратился к мужчинам из Донецкой области волонтер.

Он отметил, что людям гарантировано честное разбирательство в рамках закона, если они не совершали тяжких преступлений либо военных против Украины.

В "ЛНР" призывают старше 55 лет

Кстати, жителей "ЛНР" такое предложение тоже касается. Там вообще объявили о мобилизации мужчин, которые старше 55 лет.

&quot;Хлопцы, это не ваша война&quot;: мужчинам из &quot;ДНР&quot; назвали единственный способ выжить

Как мы писали ранее, Маша Ефросинина высказалась об украинском языке и рассказала, собирается ли бежать из Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДНР
LITE
Кучерявый брюнет с усами: фанаты не узнали Дэниэла Рэдклиффа в его новом стиле
Кучерявый брюнет с усами: фанаты не узнали Дэниэла Рэдклиффа в его новом стиле