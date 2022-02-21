"Хлопці, це не ваша війна": чоловікам з "ДНР" назвали єдиний спосіб вижити

У Донецьку оголосили так звану мобілізацію для чоловіків. Але є спосіб її уникнути.

Його ідея полягає в тому, що донеччани можуть легко повернутися на підконтрольну Україні територію.

"Що всіх мужиків зараз в "ДНР" загребли у військкомати, записують в ополченці і видають їм зброю - великий плюс, я вважаю!" - написав він.

"Вони можуть в легку звалити на нашу територію, здатися в полон і їм за це ні фіга не буде!" - запропонував їм рішення волонтер.

За його словами, "адже по суті вони ще не воювали і змушені опинитися з калашматом в окопі".

"Пацани, якщо ви не хочете воювати з Україною і не маєте можливості покинути територію "ДНР/ЛНР", але вас змусили взяти в руки зброю – тікайте до нас! Ваші сім'ї також можуть з Росії виїхати потім або зараз в Україну", - повідомив Тім Златкін.

"Хлопці, це не ваша війна! Шукайте способи уникнути бойових зіткнень і вижити", - звернувся до чоловіків з Донецької області волонтер.

Він зазначив, що людям гарантовано чесний розгляд в рамках закону, якщо вони не скоювали тяжких злочинів або військових проти України.

У "ЛНР" призивають старше 55 років

До речі, жителів "ЛНР" така пропозиція теж стосується. Там взагалі оголосили про мобілізацію чоловіків, які старше 55 років.