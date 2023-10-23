Хлопець скинув майже 50 кілограмів завдяки 4 правилам: що він робив

Не забувайте про воду.За словами блогера, це дуже просте правило, яке допоможе схуднути, адже буде стимулювати метаболізм. Він стверджує, що вживання більшої кількості води допомогли йому почати втрачати вагу. Але яку саме кількість рідини потрібно пити - краще знає лікар, який допоможе вирахувати норму для кожної людини.

Будьте відповідальними. Блогер радить не шукати собі виправдання під час зривів. Він стверджує, що людина, яка хоче схуднути, має навчитися визнавати, що ніхто не винен у невдалому рішенні, окрім неї.

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