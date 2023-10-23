Парень сбросил почти 50 килограммов благодаря 4 правилам: что он делал

Британский блоггер Том Морли рассказал, как ему удалось сбросить около 50 килограммов. Парень похудел благодаря 4 простым правилам, которые помогают не только терять, но и не набирать вес.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Newsweek, Морли долго шел к похудению. Сначала ему удалось сбросить 20 килограммов, но потом он сломал ногу и вес вернулся. Теперь же он снова худеет благодаря своим правилам.
Не забывайте о воде. По словам блоггера, это очень простое правило, которое поможет похудеть, ведь будет стимулировать метаболизм. Он утверждает, что употребление большего количества воды помогло ему начать терять вес. Но какое именно количество жидкости нужно пить – лучше знает врач, который поможет вычислить норму для каждого человека.
Будьте ответственными. Блогер советует не искать оправдания во время срывов. Он утверждает, что человек, желающий похудеть, должен научиться признавать, что никто не виноват в неудачном решении, кроме него.
Я если вы сидите и чувствуете голод,
Напомним, ранее стало известно, что женщина сбросила около 50 килограммов после отказа от одной привычки.
Кроме этого, диетолог назвала пищу, которая способствует развитию рака, и ту, которая его предотвращает.