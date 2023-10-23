Парень сбросил почти 50 килограммов благодаря 4 правилам: что он делал

Не забывайте о воде. По словам блоггера, это очень простое правило, которое поможет похудеть, ведь будет стимулировать метаболизм. Он утверждает, что употребление большего количества воды помогло ему начать терять вес. Но какое именно количество жидкости нужно пить – лучше знает врач, который поможет вычислить норму для каждого человека.

Будьте ответственными. Блогер советует не искать оправдания во время срывов. Он утверждает, что человек, желающий похудеть, должен научиться признавать, что никто не виноват в неудачном решении, кроме него.

Я если вы сидите и чувствуете голод,