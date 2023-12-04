Хливнюк показав фото з окопу і звернувся до артистів, які "поза політикою"

Фронтмен гурту Бумбокс Андрій Хливнюк, який від початку повномасштабної війни боронить Україну зі зброєю в руках, закликав артистів, які перебувають поза політикою, вчити історію.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram захисника.
У своєму блозі виконавець опублікував фото з окопу та звернувся до зірок, які через переконання своєї творчої натури не можуть тримати зброю у руках.
"Так званим артистам, що поза політикою і тим, хто не може тримати зброю через переконання своєї творчої натури, бажаючим змінити світ своїм мистецтвом - вчіть історію", - написав лідер "Бумбокс".
Андрій Хливнюк закликав артистів вчити історію (фото: instagram.com/andriihorolski)
Також Хливнюк нагадав про те, як у період більшовицького режиму переслідували кобзарів і віддавали наказ їх страчувати.
"У 1918 році Маніяк з позивним Ленін видав наказ про заборону жебрацтва і зобов’язав не брати кобзарів заручники! За рішенням (трійок) - розстрілювати", - написав артист.
Андрій Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)
Зазначимо, що зараз Андрій Хливнюк служить на південному фронті неподалік від Херсона.
Час від часу музикант виходить на зв'язок з фанами у мережі та показує, як минає його служба.
Раніше Коля Сєрга відповів, що найбільше бісить військових на передовій.
Також ми розповідали про те, що Комаровський запропонував віддати території росіянам, щоб "зберегти життя українців".