Хліб корисний чи ні: дієтолог розкрила всю приховану правду про цей продукт

Чи корисно їсти хліб
Як зазначає дієтолог, відповідь на це питання потребує уточнення - у якій конкретно ситуації?
"Для збалансованого раціону, для людини що мало рухається та має зайву вагу, для дитини, для людини із діабетом, для схуднення? Якщо необхідно рекомендація для зниження ваги - то краще хліб прибрати з раціону на період зниження ваги, проте якщо питання стосується збалансованого раціону, то хліб може бути у вашому харчуванні (залежно від обраного стилю харчування, рівню вашого фізичної активності, складу харчування і т д.)", - пояснила Ольга Безугла.
Вона додала, що найбільш поширеними є дві основні форми хлібопекарства: традиційний хліб, що виготовляється з використанням пекарських дріжджів, та хліб на заквасці, де процес бродіння відбувається завдяки "диким" дріжджам та молочнокислим бактеріям.
Якій хліб найкорисніший
Хліб з дріжджів
Переваги:
- Швидкість приготування: Хліб з пекарськими дріжджами готується швидше, оскільки використовуються швидкої дії дріжджі.
- Рівномірна текстура: Часто має більш рівномірну текстуру та м’який смак.
- Зберігання: Зазвичай тривалий час зберігає свою свіжість.
Недоліки:
- Поживна цінність: Містить високий рівень фітатів, що може ускладнювати засвоєння корисних мінералів.
- Травна сумісність: Може викликати проблеми з травленням через високу концентрацію глютену та інших складових (у випадку якщо ви маєте чутливість до глютену)
Переваги для здоров’я:
- Джерело вуглеводів та енергії: Вуглеводи, які містяться в хлібі, є важливим джерелом енергії для організму (це стандартно для всіх вуглеводів).
Недоліки:
- Високий глікемічний індекс: Хліб з дріжджів може призводити до швидкого підвищення рівня цукру в крові через вміст високих вуглеводів, що може бути невиправдано для людей з діабетом або проблемами з вуглеводним обміном.
- Високий вміст калорій
Хліб на заквасці
Переваги:
- Поживність. Молочнокислі бактерії, що містяться в хлібі на заквасці, знижують рівень фітатів, полегшуючи засвоєння корисних мінералів.
- Довший термін приготування. Ферментація може займати більше часу.
- Травна сумісність. Зазвичай легше засвоюється організмом, оскільки містить менше глютену та антипоживних речовин.
Переваги для здоров'я
- Легше травлення. Менший вміст фітатів може полегшити процес травлення та забезпечити кращу засвоюваність мінералів.
- Збалансований поживний профіль. Зазвичай має більше корисних поживних речовин та менше добавок, що робить його більш здоровим варіантом.
- Нижчий глікемічний індекс. Хліб на заквасці має зазвичай менший глікемічний індекс порівняно з хлібом з дріжджами, навіть якщо обидва вони цільнозернові. Причина полягає в процесі ферментації, який відбувається під час виробництва хліба на заквасці. Під час ферментації в заквасці молочнокислі бактерії розкладають частину вуглеводів в тісті, включаючи складні вуглеводи.
- Цей процес призводить до того, що вуглеводи в хлібі на заквасці засвоюються повільніше, що знижує ГІ продукту.
- З іншого боку, пекарські дріжджі, які використовуються в традиційному хлібі з дріжджами, не мають такого самого ефекту на складні вуглеводи під час ферментації, тому ГІ цього типу хліба може бути вищим.
Недоліки:
- Складність зберігання: Може швидше старіти через відсутність консервантів.
- Недоліки для схуднення. Високий вміст калорій все одно, тому має значення ваш рівень фізичної активності, ваш стиль харчування загалом та стан вашого здоров'я.