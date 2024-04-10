Хлеб полезен или нет: диетолог раскрыла всю скрытую правду об этом продукте

Полезно ли есть хлеб

Как отмечает диетолог, ответ на этот вопрос требует уточнения – в какой конкретно ситуации?

"Для сбалансированного рациона, для человека мало двигающегося и имеющего лишний вес, для ребенка, для человека с диабетом, для похудения? Если необходимо рекомендация для снижения веса - то лучше хлеб убрать из рациона на период снижения веса, однако если вопрос касается сбалансированного рациона, то хлеб может быть в вашем питании (в зависимости от выбранного стиля питания, уровня вашей физической активности, состава питания и т.д.)", – пояснила Ольга Безуглая.

Она добавила, что наиболее распространены две основные формы хлебопекарства: традиционный хлеб, который производится с использованием пекарских дрожжей, и хлеб на закваске, где процесс брожения происходит благодаря "диким" дрожжам и молочнокислым бактериям.

Какой хлеб самый полезный

Хлеб из дрожжей

Достоинства:

Скорость приготовления: Хлеб с пекарскими дрожжами готовится быстрее, так как используются для быстрого действия дрожжи.

Равномерная текстура: часто имеет более равномерную текстуру и мягкий вкус.

Хранение: Обычно долго сохраняет свою свежесть.

Недостатки:

Питательная ценность. Содержит высокий уровень фитатов, что может затруднять усвоение полезных минералов.

Пищеварительная совместимость: Может вызвать проблемы с пищеварением из-за высокой концентрации глютена и других составляющих (в случае если вы имеете чувствительность к глютену)

Преимущества для здоровья:

Источник углеводов и энергии: углеводы, содержащиеся в хлебе, являются важным источником энергии для организма (это стандартно для всех углеводов).

Недостатки:

Высокий гликемический индекс Хлеб из дрожжей может приводить к быстрому повышению уровня сахара в крови из-за содержания высоких углеводов, что может быть неоправданно для людей с диабетом или проблемами с углеводным обменом.

Высокое содержание калорий

Хлеб на закваске

Достоинства:

Питательность. Молочнокислые бактерии, содержащиеся в хлебе на закваске, снижают уровень фитатов, облегчая усвоение полезных минералов.

Более длительный срок приготовления. Ферментация может занять больше времени.

Пищеварительная совместимость. Обычно легче усваивается организмом, поскольку содержит меньше глютена и антипитательных веществ.

Преимущества для здоровья

Легче пищеварение. Меньшее содержание фитатов может облегчить процесс пищеварения и обеспечить лучшую усвояемость минералов.

Сбалансированный питательный профиль. Обычно имеет больше полезных питательных веществ и меньше добавок, что делает его более здоровым вариантом.

Ниже гликемический индекс. Хлеб на закваске обычно имеет меньший гликемический индекс по сравнению с хлебом с дрожжами, даже если оба они цельнозерновые. Причина заключается в процессе ферментации, который происходит при производстве хлеба на закваске. Во время ферментации в закваске молочнокислые бактерии разлагают часть углеводов в тесте, включая сложные углеводы.

Этот процесс приводит к тому, что углеводы в хлебе на закваске усваиваются медленнее, что снижает ГИ продукта.

С другой стороны, пекарские дрожжи, используемые в традиционном хлебе с дрожжами, не имеют такого же эффекта на сложные углеводы во время ферментации, поэтому ГИ этого типа хлеба может быть выше.

Недостатки: