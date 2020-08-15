Быстро снизить уровень сахара в крови: самые эффективные способы

Специалисты назвали доступные способы понижения сахара в крови
Медики рассказали, как можно быстро понизить уровень сахара в крови и улучшить свое самочувствие. Это поможет не только тем, у кого уже есть диабет, но и людям, у которых прыжки сахара бывают время от времени.
Как объясняют специалисты, высокий уровень сахара в крови очень опасен для здоровья человека. Если появилось частое мочеиспускание, сильная жажда, тошнота, рвота и боли в животе – то к врачу надо обращаться немедленно. Самый оптимальный способ снизить уровень сахара – это ввести быстродействующий инсулин, но есть и другие способы, которые можно применить самостоятельно, пишет издание Medic.ua.
Врачи дали рекомендации о том, какими методами можно быстро снизить уровень сахара в крови:
Особые советы для диабетиков
Если у вас диабет первого типа, то нужно проверить уровень сахара в крови перед началом физической тренировки. Если уровень сахара выше 250 мг/дл, то нужно проверить мочу на количество кетонов. Если они присутствуют, то тренировку лучше отложить. Это значит, что организм расщепляет жиры для получения энергии, а ваш уровень сахара в крови дополнительно будет повышаться из-за физической нагрузки.
Когда нужно срочно обратиться за помощью
При таких симптомах не стоит затягивать с визитом к врачу, так как могут развиться очень опасные состояния, такие как: повреждение нервов и невропатия, ретинопатия или повреждение кровеносных сосудов в глазах, проблемы с почками или сердцем, диабетический кетоацидоз и диабетическая кома.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как быстро распознать первые симптомы диабета у детей.