Хижняк на Олимпиаде: где и когда смотреть "золотой" бой украинца, прогноз

Кто сильнее: Хижняк или Соуза?

26-летний Хижняк имеет прозвище "Полтавский танк" и уже зарекомендовал себя в мире как одного из лучших боксеров в своей весовой категории.

Александр, кстати, выступал в полупрофессиональной лиге WSB за знаменитую команду "Украинские атаманы".

В "любителях" Хижняк провел 78 боев, одержав 66 побед.



Достижения 23-летнего бразильца гораздо скромнее.

Поэтому неудивительно, что букмекеры прогнозируют победу украинского боксера. Ставки на триумф Хижняка принимаются с коэффициентом 1.20 против 4.00 на бразильца.

Где и когда смотреть бой

Следить за финалом Олимпийских игр по боксу в весе до 75 можно будет онлайн.

Поединок состоится в субботу, 7 августа, в 08:45 по киевскому времени.

Смотреть боксерский матч за "золото" можно будет на "UA: Первый", а также на MEGOGO (на одном из девяти дополнительных каналов Eurosport, которые показывают почти каждый момент Олимпийских игр).

Александр Хижняк дерется 7 августа в финале Олимпиады (фото: instagram.com/khyzhniak_aleksandr)