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Хитрый кот из Закарпатья покорил весь мир благодаря вот этому видео

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Вторник 18 мая 2021 13:26
Хитрый кот из Закарпатья покорил весь мир благодаря вот этому видео Кот из Закарпатья стал звездой сети (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Кот по кличке Кола стал звездой сети. Животное из Ужгорода поразила пользователей свое выходкой. Дело в том, что кот забрался в холодильник и как ни в чем не бывало исследовал его содержимое.

О пушистом домашнем животном написало издание Daily Mail.

Кот по имени Кола был снят своим хозяином на видео, когда запрыгнул на кухонную столешницу, а потом залез в холодильник.

Умный кот лапой сломал магнитную пломбу на дверце холодильника и она открылась.

Потом животное ловко сориентировалось в холодильнике и начало его исследовать.

Украинский кот из Закарпатья стал звездой сети

Интересно, что в описании видео хозяин говорит, что его питомец совсем не голоден, ему просто нравится исследовать мир и особенно кухню.

Отметим, что видео не совсем свежее, оно было снято в октябре 2020 года. Но из-за этого оно не стало менее забавным и милым.

Как мы ранее писали, под Харьковом дети спасли кота, который две недели просидел в глубоком колодце.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники поймали дикое животное и жестоко надругались над ним.

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