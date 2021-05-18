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Хитрий кіт із Закарпаття підкорив весь світ завдяки ось цьому відео

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Вівторок 18 травня 2021 13:26
Хитрий кіт із Закарпаття підкорив весь світ завдяки ось цьому відео Кіт із Закарпаття став зіркою мережі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Кіт на прізвисько Кола став зіркою мережі. Тварина з Ужгорода вразила користувачів своєю витівкою. Річ у тому, що кіт забрався в холодильник і як ні в чому не бувало досліджував його вміст.

Про пухнасту домашню тварину написало видання Daily Mail.

Кіт на ім'я Кола був знятий своїм господарем на відео, коли застрибнув на кухонну стільницю, а потім заліз у холодильник.

Розумний кіт лапою зламав магнітну пломбу на дверцятах холодильника і вона відкрилася.

Потім тварина спритно зорієнтувалася в холодильнику і почала його досліджувати.

Український кіт із Закарпаття став зіркою мережі

Цікаво, що в описі відео господар каже, що його вихованець зовсім не голодний, йому просто подобається досліджувати світ і особливо кухню.

Відзначимо, що відео не зовсім свіже, воно було знято в жовтні 2020 року. Але через це воно не стало менш потішним і милим.

Як ми раніше писали, під Харковом діти врятували кота, який два тижні просидів у глибокій криниці.

Раніше повідомлялося, що українські прикордонники зловили дику тварину і жорстоко поглумилися над нею.

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