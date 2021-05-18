Хитрий кіт із Закарпаття підкорив весь світ завдяки ось цьому відео

Кіт на прізвисько Кола став зіркою мережі. Тварина з Ужгорода вразила користувачів своєю витівкою. Річ у тому, що кіт забрався в холодильник і як ні в чому не бувало досліджував його вміст.

Кіт на ім'я Кола був знятий своїм господарем на відео, коли застрибнув на кухонну стільницю, а потім заліз у холодильник.

Розумний кіт лапою зламав магнітну пломбу на дверцятах холодильника і вона відкрилася.

Потім тварина спритно зорієнтувалася в холодильнику і почала його досліджувати.

Український кіт із Закарпаття став зіркою мережі

Цікаво, що в описі відео господар каже, що його вихованець зовсім не голодний, йому просто подобається досліджувати світ і особливо кухню.

Відзначимо, що відео не зовсім свіже, воно було знято в жовтні 2020 року. Але через це воно не стало менш потішним і милим.