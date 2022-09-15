Эти хитрости помогут быстро убрать царапины на экране телефона: будет как новый

Как убрать царапины

Зубная паста борется с мелкими потертостями и царапинами на экране смартфона

Она идеально подходит для удаления поверхностных царапин. Чтобы воспользоваться одним из самых мощных средств для полировки поцарапанной поверхности, рекомендуется использовать зубную пасту с белой пастой, которая не отбеливает.

Втирайте зубную пасту круговыми движениями, что поможет вам отшлифовать экран. Не нажимайте сильно на экран, чтобы еще больше не поцарапать смартфон. Далее нужно протереть поверхность влажной тряпкой.

Может также помочь пищевая сода

Нужно смешать этот порошок с небольшим количеством воды, чтобы образовалась паста. После этого нанесите ее на экран круговыми движениями. В завершение протрите мягкой салфеткой из микрофибры.

Масло

Кроме того, растительное масло также может скрыть небольшие поверхностные царапины, даже если его эффективность временная. Вы можете смочить ткань небольшой каплей масла и очистить экран. Затем удалите излишки масла влажной салфеткой.

Детская присыпка

Добавление воды в детскую присыпку образует пасту, которая тоже может помочь удалить царапины. Пользоваться ею следует так же, как и пищевой содой.