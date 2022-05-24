Эта хитрость сделает самый дешевый стиральным порошок в разы эффективнее

Часто мы выбираем дорогой стиральный порошок для наших машинок, чтобы быть уверенными, что даже засаленные кухонные полотенца засияют чистотой и свежестью. Однако есть способ, который поможет сэкономить на покупке моющих средств.
Как повысить эффективность стирального порошка - читайте ниже в нашем материале Styler.
Хитрость в том, что порошок не надо засыпать в отсек машинки. Его надо сначала замочить в теплой воде, сделав таким образом мыльный раствор.
Далее этот раствор опять же не вливают в специальные отсеки, а сразу в барабан стиральной машинки.
Так вы уменьшите расход стирального порошка. Кроме того он начнет действовать на белье уже с первых секунд работы машинки.
К тому же на выстиранном белье не останется белого налета от порошка, который нередко остается в обычных случаях. И еще - разведенное мыльное средство лучше выполаскивается.
Смешайте натертое хозяйственное мыло в соотношении 1:1, добавьте несколько капель эфирного масла для аромата. Такое средство также засыпать надо в барабан.
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