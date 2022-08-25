Эта хитрость поможет вам хранить ягоды до двух недель свежими: никакой плесени и порчи

Знакомая ситуация - принесли ягоды с рынка или магазина, поставили в холодильник и уже через два дня они превратились в кашу или же покрылись плесенью. Увы, ягоды - продукт, которые не годится для длительного хранения.

Пластиковые контейнеры, в которых сейчас продают ягоды в супермаркетах, не сильно помогают им оставаться свежими дольше. Но при небольшом количестве ягод есть шанс, что они не помнутся и не превратятся в кашу.

Как продлить свежесть ягод

"Решение этой проблемы заключается в том, чтобы положить ягоды в миску с чашкой уксуса и двумя чашками воды", - рассказала Элис Бир.

На самом деле нужно свежие ягоды опустить в воду с уксусом на 10 минут. Потом их нужно промыть проточной водой, просушить и сложить в контейнер. На дно контейнера нужно положить бумажное полотенце, которое будет впитывать лишнюю влагу.

Эксперт объясняет, что ягоды не плесневеют, так как уксус убивает любые микробы. И они не пахнут уксусом, так как после обработки их промыли водой. Лишнюю влагу впитают бумажные полотенца и все эти манипуляции позволят ягодами оставаться свежими до 10-14 дней.

В чем хранить ягоды

Еще один важный фактор - ягоды можно хранить в контейнерах. Но такой контейнер должен быть неглубоким и ягодки нужно уложить в один слой. Сверху можно накрыть чистой тканью или бумажным полотенцем.

Как ягоды хранить в холодильнике

Элис Бир отмечает, что место хранения в холодильнике тоже сыграет огромную роль в длительности свежести ягод.

Ягоды нельзя ставить в самые холодные угловые зоны холодильника, где есть риск обморожения. Ягоды нужно ставить спереди, где температура выше.

Тем более, что так вы будете видеть ягоды сразу, как открываете холодильник и не забудете их съесть или приготовить.