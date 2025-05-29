Хитрик, кмітлинка чи життєкряк: українські замінники для слова "лайфхак"

Слово "лайфхак" уже давно вкорінилося в нашому повсякденному мовленні. Його використовують у побуті, медіа, соціальних мережах - скрізь, де йдеться про хитрощі, що допомагають спростити життя.

Та попри популярність, це все ж таки пряме запозичення з англійської life hack - "життєва хитрість" або "корисна порада".

Але чи справді в українській мові немає власних слів для позначення подібних речей?

Насправді - є. І не одне. На мовному порталі "Словотвір" українці активно шукають відповідники, які б природно вписувалися в мовне середовище, не викликали відчуження і водночас точно передавали суть.

Серед запропонованих варіантів - як цілком звичні, так і креативні новотвори:

хитрик

корисняк

кмітлинка

зарада

лазівка

життєхитрик або життєкряк

викрутас

життівка

хитрунець

викрутень

Яке слово використовувати замість популярного англіцизму - обирати саме вам і усі варіанти будуть звучати гарно.