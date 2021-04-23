Хитрая пенсионерка из-под Днепра меняла внешность ради кредита: детали необычной аферы

Он показал фотографии, которые пенсионерка регулярно присылала в банк для получения кредита и сравнил ее с героиней сериала "Игра престолов" Арьей Старк.

"Сенсация! Бабушка Арьи Старк живет в Украине. Бабушке 60 лет, она из города Синельниково Днепропетровской области. Неоднократно судимая по 190 статье УК (мошенничество). Раньше торговала поддельными и украденными паспортами. Со временем бизнес по торговле сжался, так как все почти все ее окружение отловили и посадили, и ей пришлось "идти на дело" самой", - рассказал Гороховский.

Он добавил, что женщина постоянно меняет свой облик и документы, чтобы взять кредиты в украинских банках. В Моно уже собралась целая коллекция фотографий хитрой мошенницы.

"Женщина меняет облики и паспорта, и пытается получить кредиты в украинских банках. Вот только некоторые из ее безрезультатных попыток взять кредиты в моно. Посмотрите, какие маски из храма Многоликого она использует. Особенно ей хорошо в маске старухи Шапокляк (первая в нижнем ряду). Поговаривают, правда, что это даже не бабушка Арьи, а сам безликий Яке Хгар, в связи с завершением последнего сезона "Игра престолов", уже почти два года пытается открыть карту Iron Bank, но я не очень в это верю", - пошутил Гороховский.

Хитрую мошенницу, которая меняет внешность для получения кредитов, разоблачили

История с мошенницей повеселила пользователей сети, и они в комментариях посоветовали даже снять сериал.