Хитра пенсіонерка з-під Дніпра змінювала зовнішність заради кредиту: деталі незвичайної афери

Він показав фотографії, які пенсіонерка регулярно надсилала в банк для отримання кредиту і порівняв її з героїнею серіалу "Гра престолів" Арією Старк.

"Сенсація! Бабуся Ар'ї Старк живе в Україні. Бабусі 60 років, вона з міста Синельникове Дніпропетровської області. Неодноразово судима за 190 статтею КК (шахрайство). Раніше торгувала підробленими та вкраденими паспортами. З часом бізнес з торгівлі стиснувся, оскільки все майже все її оточення відловили та посадили, і їй довелося "йти на справу" самій", - розповів Гороховський.

Він додав, що жінка постійно змінює свій вигляд і документи, щоб взяти кредити в українських банках. У Моно вже зібралася ціла колекція фотографій хитрої шахрайки.

"Жінка змінює вигляд і паспорти, і намагається отримати кредити в українських банках. Ось тільки деякі з її безрезультатних спроб взяти кредити в моно. Подивіться, які маски з храму багатоликого вона використовує. Особливо їй добре в масці Старої Шапокляк (перша в нижньому ряду). Подейкують, правда, що це навіть не бабуся Ар'ї, а сам безликий Яке Хгар, у зв'язку із завершенням останнього сезону "Гри престолів", вже майже два роки намагається відкрити карту Iron Bank, але я не дуже в це вірю", - пожартував Гороховський.

Хитру шахрайку, яка змінює зовнішність для отримання кредитів, викрили

Історія з шахрайкою повеселила користувачів мережі, і вони в коментарях порадили навіть зняти серіал.