Хирурги провели первую в мире пересадку руки от живого донора

Пересадка руки от живого донора прошла в военном госпитале в столице Вьетнама Ханой. При этом местные хирурги утверждают, что это первая такая операция во всем мире. Руку пересадили 31-летнему Пхам Ван Вуонгу, который потерял конечность после производственной травмы в 2016 году.

Кисть и часть предплечья его левой руки после травмы оказались раздробленными, поэтому хирургам пришлось прибегнуть к ампутации. Мужчина рассказал, что впал в глубокую депрессию, когда потерял левую руку, и отошел от нее только благодаря поддержке своей семьи.

Пересадка руки от живого донора прошла успешно (фото: vietnamnet.vn)

Донором стал также пострадавший на производстве мужчина. Его имя не разглашается, но известно, что он получил серьезную травму в районе подмышки. На протяжении трех недель врачи боролись за его руку, но началась гангрена и конечность пришлось ампутировать. Об этом сообщает VietNamNet.

Пересадка руки от живого донора прошла успешно (фото: vietnamnet.vn)

При этом нижняя часть руки была здоровой, и с согласия мужчины, ее пересадили Пхаму. Операция прошла 21 января 2020 года, и длилась около восьми часов.

Теперь спустя месяц после операции Пхам может двигать пальцами своей новой руки, и держать теннисный мяч. По мнению врачей, полное восстановление займет где-то полгода.

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