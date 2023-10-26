Хімія у стосунках: правда чи красива вигадка?

Що таке хімія у відносинах

Тетяна каже, що у суспільстві прийнято шукати кохання як у фільмі - з яскравим сплеском емоцій, пристрастю та "жити без тебе не можу". Але як часто ми помиляємось, коли сприймаємо кохання саме через цю призму.

"Безумовно, наявність емоцій та потягу до партнера - важлива його складова, але люди можуть плутати емоційну залежність від партнера з хімією, яка лише може перерости в періодичне взаємне захоплення на атракціоні емоційних злетів і падінь", - пояснила психолог.

Кохання - це не обов'язково про яскравий спалах спочатку, нестримний потяг до іншого, іноді просто спокійний інтерес і відчуття, що тобі добре поруч із цією людиною.

Далі хімія створюється та підтримується в парі взаємними діями турботи по відношенню один до одного.

"Перш ніж дійти до глибокого почуття взаємного кохання, відносини проходять безліч стадій і криз, які при успішному їх вирішенні зміцнюють повагу і прив'язаність людей. А спочатку у нас може бути закоханість, сексуальний потяг і закриття емоційних пустот, а вони можуть бути лише зачатком, який не завжди переростає у щось більше", - каже Тетяна.

Як проявляється хімія у чоловіків, а як у жінок

"У більшості випадків, чоловіки захоплюються жінкою, її енергетикою, їх тягне до неї сексуально, зовні. Жінці, за її природою, важливо відчувати свою власну безпеку, захищеність та довіру до чоловіка", - зазначила психолог.

Також Овчаренко сказала, що звичайно, зовнішню привабливість і потяг ніхто не скасовував, але саме так починає відбуватися енергообмін у парі - чоловік дає безпеку на 1 чакрі. Жінка дарує у відповідь її ж стан задоволення і краси, які можуть розкриватися лише за наявності першої умови.

Чи існує у відносинах хімія (фото: Freepik)

"Далі, на наступному рівні, паливо сексуальної енергії переходить на рівень дій з боку чоловіка і турботи, кохання від жінки. Звичайно, це загальний процес, в якому важливий баланс. І ті, й інші діють, дбають, просто кожен висловлює це через турботу про потреби партнера", - зауважила експерт.

Тетяна додала, що вже на вищих рівнях пара обмінюється самореалізацією, баченням світу, вищими смислами та цінностями, які їх об'єднують. Поки є весь цей потік енергообміну на всіх рівнях - пара розвивається гармонійно.

Чомусь більшість пар чекають на ту саму хімію і ставлять хрест на стосунках якщо її немає. Звісно, велику роль грає картинка відносин, які сидять у нашій голові і не дозволяють переступити лінію незвіданого сюжету.

"Відносини - це завжди про відповідальність, у тому числі, коли емоції, пристрасть і захопленість починає слабшати, люди можуть почати це сприймати як: "хімія пішла - любові немає". Ось тут і криється якраз та сама помилка, про яку йшлося вище. Після злиття настає сепарація - це одна із стадій розвитку здорових відносин", - пояснює психолог.

Це не означає, що почуття пішли. Це означає, що емоційне напруження знизилось і настав час повернутися до своїх життів, інтересів, зберігаючи при цьому той світ, який ви створили спільно і підтримувати його. Знову ж таки, через взаємні дії, вміти як самостійно дбати про себе, так і про партнера у парі.

А це вже про дорослість, іноді люди від неї тікають і залишаються на своєму колишньому рівні емоційного розвитку, а як наслідок й рівня свого життя.

Хімія у відносинах (фото: Freepik)

Дуже часто ми не можемо зрозуміти, хімія - це тимчасове почуття чи справжня любов до партнера. Адже пристрасті згасають, а складні часи можуть пройти не всі.

Тетяна розповіла, як це можна визначити:

"Коли після хімії зберігається інтерес один до одного, бажання дбати, робити один для одного взаємні кроки - це можливість продовжити вибудовувати відносини, адже ми завжди робимо саме вибір: продовжувати, вкладатися або ж відпустити, якщо не бачимо бажання у відповідь з боку партнера", - пояснила Овчаренко.

Чи існує в реальному житті та загадкова хімія? Питання, на яке досі складно знайти відповідь, але воно має логічне пояснення.

"Вона існує. Але я думаю, що вона все ж таки дуже романтизована і перебільшена драматичними фільмами і шаблонами в суспільстві. На кшталт: "кохання це про страждання", "якщо любиш, то все стерпиш" і так далі" - поділилася думкою експерт.

Тетяна підсумувала, що кохання - це про свободу та взаємне бажання бути разом і ця хімія не завжди схожа на салюти, вона може бути іскрою, яка може розпалити вогонь і він горітиме за наявності регулярного підкидання в нього дров.