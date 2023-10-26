Химия в отношениях: правда или красивый вымысел?

Что такое химия в отношениях

Татьяна говорит, что в обществе принято искать любовь как в фильме - с ярким всплеском эмоций, страстью и "жить без тебя не могу". Но как часто мы заблуждаемся, когда воспринимаем любовь именно через эту призму.

"Безусловно, наличие эмоций и влечения к партнеру - важная его составляющая, но люди могут путать эмоциональную зависимость от партнера с химией, которая всего лишь может перерасти в периодическое взаимное увлечение на аттракционе эмоциональных взлетов и падений", - объяснила психолог.

Любовь - это не обязательно про яркую вспышку вначале, безудержную тягу к другому, иногда просто спокойный интерес и ощущение, что тебе хорошо рядом с этим человеком.

Далее химия создается и поддерживается в паре взаимными действиями заботы по отношению друг к другу.

"Прежде, чем дойти до глубокого чувства взаимной любви, отношения проходят множество стадий и кризисов, которые, при успешном их решении укрепляют уважение и привязанность людей. А поначалу у нас может быть влюбленность, сексуально влечение и закрытие эмоциональных пустот, а они могут быть лишь зачатком, который не всегда перерастает во что-то большее", - говорит Татьяна.

Как проявляется химия у мужчин, а как у женщин

"В большинстве случаев, мужчины увлекаются женщиной, ее энергетикой, их влечет к ней сексуально, внешне. Женщине, по ее природе, важно ощущать свою собственную безопасность, защищенность и доверие к мужчине", - отметила психолог.

Также Овчаренко сказала, что конечно, внешнюю привлекательность и тягу никто не отменял, но именно так начинает происходить энергообмен в паре - мужчина дает безопасность на 1 чакре. Женщина дарит в ответ ее же состояние удовольствия и красоты, которые могут раскрываться лишь при наличии первого условия.

Существует ли в отношениях химия (фото: Freepik)

"Далее, на следующем уровне, топливо сексуальной энергии переходит на уровень действий со стороны мужчины и заботы, любви от женщины. Естественно, это общий процесс, в котором важен баланс. И те, и другие действуют, заботятся, просто каждый выражает это через заботу о потребностях партнера", - подметила эксперт.

Татьяна добавила, что уже на высших уровнях пара обменивается самореализацией, видением мира, высшими смыслами и ценностями, которые их объединяют. Пока есть весь этот поток энергообмена на всех уровнях - пара развивается гармонично.

Почему-то большинство пар ждут той самой химии и ставят крест на отношениях если ее нет. Естественно большую роль играет картинка отношений, которые сидят в нашей голове и не позволяют перешагнуть линию неизведанного сюжета.

"Отношения - это всегда про ответственность, в том числе, когда эмоции, страсть и увлеченность начинает ослабевать, люди могут начать это воспринимать как: "химия ушла - любви нет". Вот здесь и кроется как раз то самое заблуждение, о котором шла речь выше. После слияния наступает сепарация - это одна из стадий развития здоровых отношений", - объясняет психолог.

Это не значит, что чувства ушли. Это значит, что накал эмоций снизился и пришло время вернуться к своим жизням, интересам, сохраняя при этом тот мир, который вы создали совместно и поддерживать его. Снова же, через взаимные действия, уметь как самостоятельно заботиться о себе, так и о партнере в паре.

А это уже про взрослость, иногда люди от нее бегут и остаются на своем прежнем уровне эмоционального развития, как следствие и уровня своей жизни.

Химия в отношениях (фото: Freepik)

Очень часто мы не можем понять, химия - это временное чувство или настоящая любовь к партнеру. Ведь страсти угасают, а сложные периоды могут пройти не все.

Татьяна рассказала, как это можно определить:

"Когда после химии сохраняется интерес друг к другу, желание заботиться, делать друг для друга взаимные шаги - это возможность продолжить выстраивать отношения, ведь мы всегда делаем именно выбор: продолжать, вкладываться или же отпустить, если не видим ответного желания со стороны партнера", - объяснила Овчаренко.

Существует ли в реальной жизни та самая загадочная химия? Вопрос, на который до сих пор сложно найти ответ, но он имеет логическое бъяснение.

"Она существует. Но я думаю, что она все же очень романтизирована и преувеличена драматическими фильмами и шаблонами в обществе. По типу: "любовь это про страдания", "если любишь, то все стерпишь" и так далее"- поделилась мнением эксперт.

Татьяна подытожила, что любовь - это про свободу и обоюдное желание быть вместе и эта химия не всегда похожа на салюты, она может быть искрой, которая, может разжечь огонь и он будет гореть при наличии регулярного подкидывания в него дров.