UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Хімік пояснив, наскільки ензимна пудра небезпечна для обличчя (відео)

наскільки ензимна пудра небезпечна для обличчя (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Ензимна пудра стала доволі популярним засобом для очищення обличчя за короткий термін. Але чи дійсно вона така небезпечна - дослідив відомий український хімік.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-відео Гліба Репіча.

Як працює ензимна пудра 

Оскільки Гліб є відомим, але зовсім нетиповим хіміком, він проводить свої досліди на камеру й достатньо багато цікавинок демонструє у своєму блозі. 

Цього разу його досліди дійшли до нашумілого косметичного засобу для очищення обличчя - ензимної пудри. Так, наразі це вважається одним з найдієвіших засобів проти чорних цяток, висипів, а також за описом ця пудра має висвітлювати пігментні плями, постакне й зробити шкіру гладенькою та сяючою. 

Чи дійсно все це може зробити пудра - кожен судить з власного досвіду. А от наскільки вона небезпечна дослідив хімік за допомогою шматочка курячого філе. 

Наскільки ензимна пудра небезпечна для обличчя (фото: Freepik)

Як проходило дослідження Репіча 

Гліб вирішив взяти невеликий шматок курячого філе та помістив його у спеціальний хімічний стакан, далі засипав його ензимною пудрою, яку йому порадив косметолог та залив все це водою, перемішав і залишив своє дослідження на ніч. 

Після довгого контакту м’яса з ензимною пудрою, воно стало на вигляд ніби варене. За словами Репіча, все це дія ензимів, які в ній містяться, а саме бромелаїн та папаїн, що в природі зустрічається в ананасі та у папаї. 

"Ці ензими дуже схожі за своєю дією на ті, що присутні у нашому шлунковому соці", - каже Гліб.

Наскільки ензимна пудра небезпечна

Річ в тому, що коли ми наносимо ензимну пудру на обличчя - вона починає “перетравлювати” нашу шкіру. 

"Але спокійно, ми ж її не залишаємо на ніч, а використовуємо або для вмивання, або як маску на 5-10 хвилин. Ензим розм’якшує ороговілий шар шкіри, а рослинні часточки, що містяться в пудрі, м’яко відлущують його. Як результат - пори не забиваються шкірним салом, зменшується кількість висипів, зникають чорні цятки, а сама шкіра стає гладшою та світлішою", - резюмує Репіч. 

До того ж склад такої пудри - натуральний, тож, ензимною пудрою можна користуватися, але варто дотримуватись рекомендацій косметолога. 

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровяКрасаКосметологія