Хімік пояснив, наскільки ензимна пудра небезпечна для обличчя (відео)

Як працює ензимна пудра

Оскільки Гліб є відомим, але зовсім нетиповим хіміком, він проводить свої досліди на камеру й достатньо багато цікавинок демонструє у своєму блозі.

Цього разу його досліди дійшли до нашумілого косметичного засобу для очищення обличчя - ензимної пудри. Так, наразі це вважається одним з найдієвіших засобів проти чорних цяток, висипів, а також за описом ця пудра має висвітлювати пігментні плями, постакне й зробити шкіру гладенькою та сяючою.

Чи дійсно все це може зробити пудра - кожен судить з власного досвіду. А от наскільки вона небезпечна дослідив хімік за допомогою шматочка курячого філе.

Наскільки ензимна пудра небезпечна для обличчя (фото: Freepik)

Як проходило дослідження Репіча

Гліб вирішив взяти невеликий шматок курячого філе та помістив його у спеціальний хімічний стакан, далі засипав його ензимною пудрою, яку йому порадив косметолог та залив все це водою, перемішав і залишив своє дослідження на ніч.

Після довгого контакту м’яса з ензимною пудрою, воно стало на вигляд ніби варене. За словами Репіча, все це дія ензимів, які в ній містяться, а саме бромелаїн та папаїн, що в природі зустрічається в ананасі та у папаї.

"Ці ензими дуже схожі за своєю дією на ті, що присутні у нашому шлунковому соці", - каже Гліб.

Наскільки ензимна пудра небезпечна

Річ в тому, що коли ми наносимо ензимну пудру на обличчя - вона починає “перетравлювати” нашу шкіру.

"Але спокійно, ми ж її не залишаємо на ніч, а використовуємо або для вмивання, або як маску на 5-10 хвилин. Ензим розм’якшує ороговілий шар шкіри, а рослинні часточки, що містяться в пудрі, м’яко відлущують його. Як результат - пори не забиваються шкірним салом, зменшується кількість висипів, зникають чорні цятки, а сама шкіра стає гладшою та світлішою", - резюмує Репіч.

До того ж склад такої пудри - натуральний, тож, ензимною пудрою можна користуватися, але варто дотримуватись рекомендацій косметолога.