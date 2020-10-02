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Херсонскую область после торнадо накрыло сильнейшими ливнями (видео)

Автор: Светлана Мащенко

В Херсонской области от ливня пострадали дома и инфраструктура

Херсонскую область после мощного торнадо накрыло сильнейшими ливнями. Особенно сильно пострадало село Великая Александровка.

Так, еще в воскресенье, 27 сентября, огромный торнадо повредил три сотни домов. Люди очень спешили перекрыть сорванные крыши, чтобы жилище не пострадало от ливней. Теперь же область накрыла новая беда - мощные ливни, говорится в сюжете ТСН.

Но не все дома успели закончить вовремя. Некоторые из них полностью залило изнутри, кое-где даже попадали потолки.

Пострадала и местная школа. Там торнадо снес около четырех тысяч квадратных метров кровли. А спустя несколько дней дождем позаливало классные комнаты.

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Ранее мы писали, что под Одессой людей напугал мощный смерч. Такое явление называют "пылевой дьявол", и оно совершенно не связано с погодой.

Интересно, что этим летом над Черкасской областью пронесся редкий смерч под названием "лэндспаут".

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