Под Херсоном пронесся мощный торнадо: фото и видео разрушительной стихии

Торнадо под Херсоном (коллаж: РБК-Украина)

Жители Херсонской области стали свидетелями мощного торнадо

В воскресенье, 27 сентября, в Херсонской области пронесся мощный торнадо. Его заметили в Великой Александровке и прилегающих окрестностях. Пользователи сети также показали разрушения, которые он оставил после себя.

Стихия имела мезоциклонное происхождение и возникла на контрастном холодном фронте. В нижнем километровом слое (0-1 км) индекс SRH составлял около 200-250 м2/с2, а энергия САРЕ примерно 600-800 Дж/кг, чего оказалось вполне достаточно для генерации торнадоопасной суперячейки (tornadic supercell). Об этом рассказал метеоролог Игорь Кибальчич на своей странице в Facebook.

Торнадо под Херсоном (фото: facebook.com/mammatocumulus)

По его словам, исходя из разрушений и видеозаписей очевидцев, интенсивность торнадо можно оценить, как EF-2 или даже слабый EF-3 по шкале Фуджиты. Соответствующие скорости ветра для данной градации составляют примерно 55-65 м/с. На видео видно, как ураган снес крыши с домов.

Торнадо под Херсоном (видео: YouTube)

Напомним, под Харьковом пронесся торнадо из песка до самого неба. Очевидцам удалось снять на видео редкий смерч и порадовать украинцев природными капризами.

Ранее мы писали о том, что в Крыму пронесся серьезный торнадо. Его заметили в Сакском и Черноморском районах. При этом очевидцы сняли все на видео недалеко от Евпатории. Торнадо образовался рядом с побережьем и его можно было наблюдать даже в местах, отдаленных от моря.