Херсонские СМИ жестко потроллили Зеленского: фотофакт

Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Херсон и устроил брифинг и пресс-конференцию, в ходе которых выступил с рядом заявлений. Но на встречу с президентом аккредитировали не всех местных журналистов, после чего работники СМИ устроили необычную акцию протеста.

Некоторые херсонские СМИ опубликовали на своих сайтах новости о визите главы государства, но в материалах можно увидеть только заголовок и обрывки текста, а сами страницы пустые. Об этом 26 июня передает Telegram-канал Perepichka News.

Также в сети выложили ряд соответствующих примеров.

Как видно на скринах, некоторые СМИ опубликовали "шуточные" материалы, в которых фамилия президента Украины даже цензурируется, а в местах, отведенных под его цитаты, нет ни одного слова.

Также публикуются "новости" со ссылкой на слова "семилетней девочки, которую в Херсонскую ОГА пригласили на встречу с президентом". Материал иллюстрируют рисунком, якобы авторства того самого ребенка.

Зеленского в Херсоне потроллили местные журналисты (Фото: скрины из соцсетей)

Журналисты устроили флеш-моб и троллинг из-за того, что Офис президента отказал им в получении аккредитации на пресс-конференцию Зеленского в Херсоне, куда глава государства отправился для проверки реализации масштабной программы "Большая стройка", которая предполагает строительство и ремонт дорог, больниц, школ и детских садиков.

Ранее сообщалось, что известный дальнобойщик жестко "наехал" на Зеленского в ответ на резкие слова президента в адрес водителей грузовиков.

Напомним также, что недавно Олег Сенцов обратился к президенту Зеленскому и пригрозил ему судом.