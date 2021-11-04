На Херсонщине собирают средства для Аделины Мотенко с диагнозом СМА: нужно успеть до конца ноября

В Украине на пятницу, 5 ноября, объявлена благотворительная акция #ДеньДляАдель, которая имеет целью ускорить сбор средств для спасения 15-месячной Аделины Мотенко из города Новая Каховка Херсонской области.
Об этом сообщается на официальной Facebook-странице, созданной для помощи девочке.
У Аделины Мотенко диагностировали спинально мышечную атрофию 1 типа. Денежные средства на препарат Zolgensma семья собирает уже год. По состоянию на 2 ноября собрано 78,8% от необходимой суммы. Осталось собрать 10 940 192 грн.
Стоимость генетического препарата Zolgensma, с помощью которого можно вылечить ребенка, - 2,3 млн долларов. Одна из американских клиник предоставила семье существенную скидку, снизив цену до 1,87 млн долларов.
В то же время, всю сумму нужно успеть собрать до 30 ноября.
Благотворительная акция, объявленная на 5 ноября, предусматривает перерасчет дневного заработка от всех небезразличных.
"Перечислите свой дневной заработок и подарите жизнь Аделине. #ОдноденнуЗарплатуДаруй-АдельРятуй! Мы обращаемся к работникам коллективов предприятий и учреждений, представителям бизнеса, руководителям и владельцам компаний. Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям присоединиться к акции спасения", - говорится в сообщении на Facebook-странице.
Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что Украине в следующем году стартует программа поддержки больных СМА.
"Когда стал новый глава Министерства здравоохранения, Президент лично ему поставил задачу, чтобы мы этим занялись… У нас ведь даже не делают скрининги, выделили сейчас средства, чтобы начать делать эти скрининги, и на следующий год уже действительно начинать программу. Скрининг – это первое", - рассказал Тимошенко во время недавнего визита в Херсонскую область.
Реквизиты для помощи Аделине Мотенко:
Для жителей Украины (UAH):
monoBank Мотенко Наталя Олександрівна
5375414124626226
UA063220010000026208311055228
ИНН 3063300363
__________________________________________________
Приватбанк Мотенко Андрій Ігорович
5168755434211948
UA713052990000026209693203290
ИНН 2941801112
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Ощадбанк Мотенко Наталя Олександрівна
4790820017600831
UA083524570000026202000198948
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Акцентбанк (А-банк) Андрей Игоревич
5375235100155090
Инн 2941801112
Для жителей России (RUB):
YandexКошелек: 4100116035466764
СБЕРБАНК России Пишенкова Наталия Ивановна (волонтер)
5469380086474722
СБЕРБАНК Украина Poliakova Olena (бабушка)
4244910039378367
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