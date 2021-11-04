На Херсонщині збирають кошти для Аделіни Мотенко з діагнозом СМА: треба встигнути до кінця листопада

У Аделіни Мотенко діагностували спінально м'язову атрофію 1 типу. Кошти на препарат Zolgensma сім'я збирає вже рік. Станом на 2 листопада зібрано 78,8% від необхідної суми. Залишилось зібрати 10 940 192 грн.

Вартість генетичного препарату Zolgensma, з допомогою якого можна вилікувати дитину, - 2,3 млн доларів. Одна з американських клінік надала сім'ї суттєву знижку, зменшивши ціну до 1,87 млн доларів.

Водночас усю суму потрібно встигнути зібрати до 30 листопада.

Благодійна акція, оголошена на 5 листопада, передбачає перерахунок денного заробітку від усіх небайдужих.

"Перерахуйте свій денній заробіток і подаруйте життя Аделіні. #ОдноденнуЗарплатуДаруй-АдельРятуй! Ми звертаємось до працівників колективів підприємств і установ, представників бізнесу, керівників та власників компаній. Ми звертаємось до всіх небайдужих людей приєднатися до акції спасіння", - зазначається у дописі на Facebook-сторінці.

Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко наголосив на тому, що Україні наступного року стартує програма підтримки хворих на СМА.

"Коли став новий очільник Міністерства охорони здоров’я, Президент особисто йому поставив завдання, щоб ми цим зайнялися… У нас же навіть не роблять скринінги, виділили зараз кошти, щоб почати робити ці скринінги, і на наступний рік вже дійсно починати робити програму. Скринінг - це перше", - розповів Тимошенко під час нещодавнього візиту на Херсонщину.

Реквізити для допомоги Аделіні Мотенко:

Для жителів України (UAH):

monoBank Мотенко Наталя Олександрівна

5375414124626226

UA063220010000026208311055228

ИНН 3063300363

__________________________________________________

Приватбанк Мотенко Андрій Ігорович

5168755434211948

UA713052990000026209693203290

ИНН 2941801112

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Ощадбанк Мотенко Наталя Олександрівна

4790820017600831

UA083524570000026202000198948

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Акцентбанк (А-банк) Андрей Игоревич

5375235100155090

Инн 2941801112

Для жителей России (RUB):

YandexКошелек: 4100116035466764

СБЕРБАНК России Пишенкова Наталия Ивановна (волонтер)

5469380086474722

СБЕРБАНК Украина Poliakova Olena (бабушка)

4244910039378367