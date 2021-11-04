На Херсонщине собирают средства для Аделины Мотенко с диагнозом СМА: нужно успеть до конца ноября

В Украине на пятницу, 5 ноября, объявлена ​​благотворительная акция #ДеньДляАдель, которая имеет целью ускорить сбор средств для спасения 15-месячной Аделины Мотенко из города Новая Каховка Херсонской области.

Об этом сообщается на официальной Facebook-странице , созданной для помощи девочке.

У Аделины Мотенко диагностировали спинально мышечную атрофию 1 типа. Денежные средства на препарат Zolgensma семья собирает уже год. По состоянию на 2 ноября собрано 78,8% от необходимой суммы. Осталось собрать 10 940 192 грн.

Стоимость генетического препарата Zolgensma, с помощью которого можно вылечить ребенка, - 2,3 млн долларов. Одна из американских клиник предоставила семье существенную скидку, снизив цену до 1,87 млн долларов.

В то же время, всю сумму нужно успеть собрать до 30 ноября.

Благотворительная акция, объявленная на 5 ноября, предусматривает перерасчет дневного заработка от всех небезразличных.

"Перечислите свой дневной заработок и подарите жизнь Аделине. #ОдноденнуЗарплатуДаруй-АдельРятуй! Мы обращаемся к работникам коллективов предприятий и учреждений, представителям бизнеса, руководителям и владельцам компаний. Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям присоединиться к акции спасения", - говорится в сообщении на Facebook-странице.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что Украине в следующем году стартует программа поддержки больных СМА.

"Когда стал новый глава Министерства здравоохранения, Президент лично ему поставил задачу, чтобы мы этим занялись… У нас ведь даже не делают скрининги, выделили сейчас средства, чтобы начать делать эти скрининги, и на следующий год уже действительно начинать программу. Скрининг – это первое", - рассказал Тимошенко во время недавнего визита в Херсонскую область.

Реквизиты для помощи Аделине Мотенко:

Для жителей Украины (UAH):

monoBank Мотенко Наталя Олександрівна

5375414124626226

UA063220010000026208311055228

ИНН 3063300363

__________________________________________________

Приватбанк Мотенко Андрій Ігорович

5168755434211948

UA713052990000026209693203290

ИНН 2941801112

_________________________________

Ощадбанк Мотенко Наталя Олександрівна

4790820017600831

UA083524570000026202000198948

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Акцентбанк (А-банк) Андрей Игоревич

5375235100155090

Инн 2941801112

Для жителей России (RUB):

YandexКошелек: 4100116035466764

СБЕРБАНК России Пишенкова Наталия Ивановна (волонтер)

5469380086474722

СБЕРБАНК Украина Poliakova Olena (бабушка)

4244910039378367