На Херсонщині збирають кошти для Аделіни Мотенко з діагнозом СМА: треба встигнути до кінця листопада
В Україні на п'ятницю, 5 листопада, оголошена благодійна акція #ДеньДляАдель, яка має на меті пришвидшити збір коштів для порятунку 15-місячної Аделіни Мотенко з міста Нова Каховка Херсонської області.
Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці, створеній для допомоги дівчинці.
У Аделіни Мотенко діагностували спінально м'язову атрофію 1 типу. Кошти на препарат Zolgensma сім'я збирає вже рік. Станом на 2 листопада зібрано 78,8% від необхідної суми. Залишилось зібрати 10 940 192 грн.
Вартість генетичного препарату Zolgensma, з допомогою якого можна вилікувати дитину, - 2,3 млн доларів. Одна з американських клінік надала сім'ї суттєву знижку, зменшивши ціну до 1,87 млн доларів.
Водночас усю суму потрібно встигнути зібрати до 30 листопада.
Благодійна акція, оголошена на 5 листопада, передбачає перерахунок денного заробітку від усіх небайдужих.
"Перерахуйте свій денній заробіток і подаруйте життя Аделіні. #ОдноденнуЗарплатуДаруй-АдельРятуй! Ми звертаємось до працівників колективів підприємств і установ, представників бізнесу, керівників та власників компаній. Ми звертаємось до всіх небайдужих людей приєднатися до акції спасіння", - зазначається у дописі на Facebook-сторінці.
Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко наголосив на тому, що Україні наступного року стартує програма підтримки хворих на СМА.
"Коли став новий очільник Міністерства охорони здоров’я, Президент особисто йому поставив завдання, щоб ми цим зайнялися… У нас же навіть не роблять скринінги, виділили зараз кошти, щоб почати робити ці скринінги, і на наступний рік вже дійсно починати робити програму. Скринінг - це перше", - розповів Тимошенко під час нещодавнього візиту на Херсонщину.
Реквізити для допомоги Аделіні Мотенко:
Для жителів України (UAH):
monoBank Мотенко Наталя Олександрівна
5375414124626226
UA063220010000026208311055228
ИНН 3063300363
__________________________________________________
Приватбанк Мотенко Андрій Ігорович
5168755434211948
UA713052990000026209693203290
ИНН 2941801112
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Ощадбанк Мотенко Наталя Олександрівна
4790820017600831
UA083524570000026202000198948
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Акцентбанк (А-банк) Андрей Игоревич
5375235100155090
Инн 2941801112
Для жителей России (RUB):
YandexКошелек: 4100116035466764
СБЕРБАНК России Пишенкова Наталия Ивановна (волонтер)
5469380086474722
СБЕРБАНК Украина Poliakova Olena (бабушка)
4244910039378367
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