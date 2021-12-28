Под Херсоном отец с сыном 10 дней украшали дом новогодней инсталляцией: результат - на ярком видео

Отмечается, что подобные украшения двора новогодней иллюминацией для них уже стала семейной традицией. Но в этот раз мастера превзошли сами себя, и просидели 10 дней на крыше и арке, в палисаднике и на вышке, на заборе и на лестнице, чтобы закрепить десятки тысяч новогодних огней.

Кроме того, отец с сыном собрали елку высотой в 6 метров. Праздничное дерево украсили особыми гирляндами, и теперь хвойная красавица светится новыми современными неоновыми огнями.

Также соорудили фигуру "Снеговика саксофониста" - теперь "каждый вечер с 17:00 будет встречать не только яркими современными лед огнями, но и звучать рождественская и современная мелодия".

Разноцветными огнями теперь светится крыша дома, и другие объекты во дворе.

Сложно представить, как такая новогодняя масштабная иллюминация отразится на счетах за электричество, но настоящую новогоднюю сказку и яркое настроение для себя и соседей жители Геническа организовали на все сто.

"В общем как мы создавали сказку, и что нового сделали в этом году, смотрите в этом выпуске!" - предложил Алексей пользователям сети.

Видео: семья из Геническа 10 дней украшала дом и двор новогодней инсталляцией