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Під Херсоном батько з сином 10 днів прикрашали оселю новорічною інсталяцією: результат - на яскравому відео

Автор: Володимир Костирін

Під Херсоном в курортному Генічеську сім'я організувала надзвичайний новорічний декор з яскравою інсталяцією свого будинку та прибудинкової території, а на прикраси батько з сином витратили цілих 10 днів. Втім, результат цього вартував.

Ролик про процес масштабної роботи та її кінцевий підсумок опублікував син глави сімейства Олексій Давидов у своєму YouTube-каналі.

Зазначається, що подібні прикраси двору новорічною ілюмінацією для них вже стала сімейною традицією. Але цього разу майстри перевершили самі себе, і просиділи 10 днів на даху та арці, в палісаднику і на вишці, на паркані та на сходах, щоб закріпити десятки тисяч новорічних вогнів.

Крім того, батько з сином зібрали ялинку висотою в 6 метрів. Святкове дерево прикрасили особливими гірляндами, і тепер хвойна красуня світиться новими сучасними неоновими вогнями.

Також спорудили фігуру "Сніговика саксофоніста " - тепер "щовечора з 17:00 буде зустрічати не тільки яскравими сучасними лід вогнями, а й звучатиме різдвяна і сучасна мелодія".

Різнокольоровими вогнями тепер світиться дах будинку, та інші об'єкти у дворі.

Складно уявити, як така новорічна масштабна ілюмінація відіб'ється на рахунках за електрику, але справжню новорічну казку і яскравий настрій для себе і сусідів жителі Генічеська організували на всі сто.

"Загалом як ми створювали казку, і що нового зробили в цьому році, дивіться в цьому випуску!" - запропонував Олексій користувачам мережі.

Відео: сім'я з Генічеська 10 днів прикрашала будинок і двір новорічною інсталяцією

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як врятувати ялинку від кота, а кота від ялинки.

А також писали, як вибрати безпечні гірлянди та салюти на Новий рік.

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