Под Херсоном отец с 5-летним сыном провалились под лед: удалось спасти только одного

Под Херсоном мужчина с ребенком провалился под лед в центральном ставке, но смог кое-как вытащить 5-летнего мальчика из воды, при этом сам утонул. Трагедия произошла в поселке городского типа Ивановка.

Отмечается, что свидетелем инцидента стала местная жительница, которая стала звать на помощь. Ее услышал проезжающий на скутере молодой человек Игорь и поспешил на выручку - он прыгнул в водоем и поддерживал ребенка до прибытия спасателей. Об этом передали в пресс-службе ГСЧС Херсонской области.

Как выяснилось, 32-летний отец со своим сыном пошли по льду и провалились. Отец, пытаясь спасти сына, выталкивал его на лед, и в конце концов ушел под воду.

На месте происшествия работали спасатели районного подразделения ГСЧС. По прибытию они увидели в проруби на расстоянии около 20 м от берега двух людей - мужчины и мальчика. Начальник 2-й ДПРП осторожно подполз и бросил пострадавшим веревку.

Их удалось вытащить на берег и каретой "скорой помощи" доставили в райбольницу.

По информации медиков, здоровью мальчика и мужчины угрозы нет.

Сообщается, что на поиски утонувшего будут привлечены водолазы аварийно-спасательного отряда областной ГСЧС.

Под Херсоном в ставке утонул мужчина, который с сыном провалился под лед (Фото: ks.dsns.gov.ua)

"Спасатели призывают граждан не выходить на тонкий и ненадежный лед! Будьте осторожны, не допускайте на водоемы детей!" - обратились к украинцам в пресс-службе ГСЧС.