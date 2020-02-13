Під Херсоном батько з 5-річним сином провалилися під лід: вдалося врятувати лише одного

Під Херсоном чоловік з дитиною провалився під лід у центральному ставкою, але зміг якось витягнути 5-річного хлопчика з води, при цьому сам потонув. Трагедія сталася у селищі міського типу Іванівка.

Зазначаэться, що свідком інциденту стала місцева жителька, яка почала кликати на допомогу. Її почув молодий чоловік Ігор, який проїжджав на скутері, та поспішив на виручку - він стрибнув у водойму і підтримував дитину до прибуття рятувальників. Про це передали в прес-службі ДСНС Херсонської області.

Як з'ясувалося, 32-річний батько зі своїм сином пішли по льоду і провалилися. Батько, намагаючись врятувати сина, виштовхував його на лід, і врешті-решт пішов під воду.

На місці події працювали рятувальники районного підрозділу ДСНС. По прибуттю вони побачили в ополонці на відстані близько 20 м від берега двох людей - чоловіка і хлопчика. Начальник 2-ї ДПРП обережно підповз і кинув постраждалим мотузку.

Їх вдалося витягнути на берег і каретою "швидкої допомоги" доставили до райлікарні.

За інформацією медиків, здоров'ю хлопчика і чоловіка загрози немає.

Повідомляється, що на пошуки потонулого будуть залучені водолази аварійно-рятувального загону обласної ДСНС.

Під Херсоном у ставку потонув чоловік, який із сином провалився під лід (Фото: ks.dsns.gov.ua)

"Рятувальники закликають громадян не виходити на тонкий і ненадійний лід! Будьте обережні, не допускайте на водойми дітей!" - звернулися до українців у прес-службі ДСНС.