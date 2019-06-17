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Под Херсоном "качели-убийцы" погубили жизнь молодого мужчины

STYLERЖизнь    17.06.2019 - 15:14
Под Херсоном "качели-убийцы" погубили жизнь молодого мужчины
Коллаж РБК-Украина

26-летний мужчина погиб из-за неустойчивой конструкции аттракциона

В курортном поселке Лазурном (Херсонская область) во время установки аттракциона погиб 26-летний мужчина. О шокирующем инциденте рассказали в полиции области.

Роковым днем для погибшего стало 15 июня: в Скадовском районе около 10:00 при установке развлекательного аттракциона на 26-летнего монтажника обрушилась металлическая конструкция.

Мужчину доставили в районную больницу, однако все тщетно: полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью и пострадавший умер во время оказания медицинской помощи.

"По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.271 Уголовного кодекса Украины "Нарушение требований законодательства об охране труда". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - указано в сообщении.

Под Херсоном &quot;качели-убийцы&quot; погубили жизнь молодого мужчиныИллюстративное фото: полиция (из открытых источников)

Напомним, что многодетный отец разбился на карусели под Одессой. Следователи открыли уголовное производство и предъявили подозрение владельцу аттракциона. Теперь нарушителю грозит восемь лет лишения свободы.

Ранее в Ровно качели покалечили двух детей. Трагедия произошла в пейнтбольном клубе по улице Черновола.Мы писали, что на Волыни утонул в пруду полуторагодовалый мальчик.

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