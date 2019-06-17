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Під Херсоном "гойдалки-вбивці" згубили життя молодого чоловіка

STYLERЖиття    17.06.2019 - 15:14
Під Херсоном "гойдалки-вбивці" згубили життя молодого чоловіка
Колаж РБК-Україна

26-річний чоловік загинув через нестійку конструкцію атракціону

У курортному селищі Лазурне (Херсонська область) під час встановлення атракціону загинув 26-річний чоловік. Про шокуючий інцидент розповіли в поліції області.

Фатальним днем для загиблого стало 15 червня: у Скадовському районі близько 10:00 при установці розважального атракціону на 26-річного монтажника обрушилася металева конструкція.

Чоловіка доставили до районної лікарні, однак все марно: отримані травми виявилися несумісними з життям і потерпілий помер під час надання медичної допомоги.

"За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст.271 Кримінального кодексу України "Порушення вимог законодавства про охорону праці". Встановлюються всі обставини події", - зазначено в повідомленні.

Під Херсоном &quot;гойдалки-вбивці&quot; згубили життя молодого чоловікаІлюстративне фото: поліція (з відкритих джерел)

Нагадаємо, що багатодітний батько розбився на каруселі під Одесою. Слідчі відкрили кримінальне провадження та пред'явили підозру власника атракціону. Тепер порушнику загрожує вісім років позбавлення волі.

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