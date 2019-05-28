Не было даже таблички: в Ровно качели покалечили двух детей

Карусель упала на детей (Коллаж РБК-Украина)

Владелец парка отдыха говорит, что дети виноваты сами

В Ровно, на территории спортивного пейнтбольного клуба "Атаман" качели придавили двух несовершеннолетних детей. Об этом рассказал один из очевидцев происшествия UA: Ровно.

Трагедия произошла в воскресенье вечером в пейнтбольном клубе по улице Черновола в Ровно. Компания родителей заказала в аренду альтанку на территории клуба. Пока родители сидели за столом, дети играли на детской площадке. Двое мальчиков залезли на карусель, которая не работала и практически сразу перевернулись. Карусель упала на детей сверху.

"Поднимали качели все, кто тут находился. Прибежали все из "Атамана", кроме администрации. Я ее не могу поднять, а она придавила двух деток. Дети сели, двигатель не подключен, а она упала. Оно должно быть закреплено, в первую очередь. Иначе должна была быть табличка: Пожалуйста, дети не заходите, опасно". Владелец приехал, говорит, она не должна быть закреплена", - рассказал отец одноклассника одного из пострадавших мальчиков.

Качели травмировали детей (Скриншот)

Директор клуба предположил, что на карусель залезли не два мальчика, а больше и именно это стало причиной падения.

"Почему так получилось – не понимаю. Эти качели от производителя и так должны быть закреплены. Это крепеж с завода, и оно не крепится к земле. Мы сами тестировали, катались, взрослые и все держалось нормально. Конечно, мы сделаем все, чтобы такого не повторилось. Я тоже отец", - рассказал Валентин Манчук.

Известно, что один мальчик получил травму головы. Ему вызвали скорую помощь, которые оказали первую помощь и госпитализировали ребенка. Второй пострадавший отделался царапинами и синяками. Его родители забрали домой.

Детей придавило качелей на детской площадке (Телеканал UA: Рівне)

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